Bhadohi News: फिर बढ़ने लगीं गंगा, 12 घंटे में एक मीटर बढ़ा जलस्तर

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केंद्रीय जल आयोग के मीटर गेज पर जलस्तर में छह सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ोतरी हो रही है। अगर जलस्तर बढ़ने की गति यही स्थिति रही तो अगले दो दिनों में ही जलस्तर 77 से 78 मीटर पार कर जाएगा। तेजी से बढ़ रही गंगा को देख तटवर्ती इलाके के लोगों में एक बार फिर से बेचैनी बढ़ने लगी है। बताते चलें कि जिले में चेतावनी बिंदु 80.200 मीटर और खतरे का निशान 81.200 मीटर है।

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सीतामढ़ी। गंगा के जलस्तर में फिर से वृद्धि होने लगी है। महज 12 घंटे में जलस्तर में एक मीटर की वृद्धि हुई है। बारिश और अन्य डैम से पानी छोड़ने से करीब छह दिन तक कम होने के बाद पानी फिर बढ़ने लगा है। सीजन में 21 अगस्त को सबसे अधिक 77 मीटर तक जलस्तर पहुंचा था। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बारिश और दूसरी नदियों के डैम से पानी छोड़ने के कारण शनिवार भोर से जलस्तर एक बार फिर बढ़ने लगा है। 22 अगस्त से जलस्तर में कमी शुरू होने लगी थी। 26 अगस्त को जलस्तर 75.130 मीटर पर आ गया था। 28 अगस्त शुक्रवार शाम को जलस्तर 75.100 मीटर दर्ज किया गया था, लेकिन शनिवार भोर से जलस्तर में अचानक तेजी शुरू हुई और शाम पांच बजे तक जलस्तर 76.110 मीटर पर पहुंच गया है।