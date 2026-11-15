{"_id":"6af95b758b55cf597704570a","slug":"video-women-in-the-city-held-a-procession-to-convey-a-message-of-womens-empowerment-2026-11-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"बस्ती: छठ पर्व पर महिलाओं ने निकाला जुलूस, नारी सशक्तीकरण का दिया संदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बस्ती: छठ पर्व पर महिलाओं ने निकाला जुलूस, नारी सशक्तीकरण का दिया संदेश

अनुराग रंजन

Updated Sun, 15 Nov 2026 12:42 PM IST Updated Sun, 15 Nov 2026 12:42 PM IST







Link Copied



शहर में शुक्रवार को महिलाओं ने छठ पर्व के उल्लास के बीच अमहट घाट कचहरी से रोडवेज तक जुलूस निकाला। जुलूस के माध्यम से महिलाओं ने नारी सशक्तीकरण का संदेश दिया। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल भी साथ-साथ चलता रहा। जुलूस के चलते शहर में यातायात व्यवस्था प्रभावित रही। ... और पढ़ें

विज्ञापन