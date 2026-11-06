{"_id":"6aed8f231147410d190433e6","slug":"video-sufficient-stocks-of-five-types-of-fertilizers-including-urea-and-dap-are-available-officials-conducted-inspections-at-sales-outlets-2026-11-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"बस्ती: रबी सीजन में खाद की किल्लत रोकने के लिए कृषि विभाग अलर्ट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रबी सीजन में किसानों को उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए कृषि विभाग ने बिक्री केंद्रों की निगरानी तेज कर दी है। बृहस्पतिवार को कृषि विभाग के अधिकारियों ने विभिन्न केंद्रों का औचक निरीक्षण कर स्टॉक और वितरण व्यवस्था की जांच की। अधिकारियों के अनुसार, जिले में यूरिया और डीएपी समेत सभी प्रमुख उर्वरकों का पर्याप्त भंडार है। विक्रेताओं को निर्धारित दर पर खाद उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। कलवारी कृषि सेवा सहकारी केंद्र पर 131.65 मीट्रिक टन यूरिया और 12.65 मीट्रिक टन डीएपी का स्टॉक मिला।

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