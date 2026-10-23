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बस्ती: भाजपा की बैठक में ‘लोकतंत्र बचाओ, भीड़तंत्र हटाओ’ अभियान को सफल बनाने का आह्वान

अनुराग रंजन

Updated Fri, 23 Oct 2026 03:37 PM IST Updated Fri, 23 Oct 2026 03:37 PM IST







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भारतीय जनता पार्टी, जिला बस्ती की सांगठनिक बैठक बृहस्पतिवार को पार्टी कार्यालय में ‘लोकतंत्र बचाओ, भीड़तंत्र हटाओ’ विषय पर आयोजित हुई। मुख्य अतिथि भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री हरीश द्विवेदी ने कार्यकर्ताओं से जनता से सीधा संवाद स्थापित करने, हर बूथ तक पहुंचकर लोगों की समस्याएं समझने और उनके समाधान के लिए सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। ... और पढ़ें

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