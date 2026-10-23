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बस्ती: अधिवक्ता पर जानलेवा हमले के विरोध में वकीलों का धरना-प्रदर्शन
बस्ती में अधिवक्ता नीरज वर्मा पर हुए जानलेवा हमले के विरोध में वकीलों ने धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया है। 17 अक्तूबर को कलवारी थाना क्षेत्र के बेइली गांव के पास कचहरी से घर लौटते समय नीरज पर लोहे की रॉड से हमला किया गया था। हमले में उनका हेलमेट टूट गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
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