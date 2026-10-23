{"_id":"6adac67e7dcc427c6f07995b","slug":"video-cash-and-jewellery-stolen-after-break-in-glass-thrown-at-woman-2026-10-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"बस्ती: घर में सो रही महिला पर चोर ने फेंका गिलास","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बस्ती के हर्रैया थाना क्षेत्र के खैरी ओझा गांव में बुधवार रात चोरों ने सुदामा के घर को निशाना बनाया। चोर पांच हजार रुपये नकद और कीमती जेवर चुरा ले गए। सुदामा के अनुसार, वह घर में सो रही थीं, तभी चोर ने उन पर गिलास फेंका। मच्छरदानी के कारण गिलास उन्हें नहीं लगा, लेकिन आवाज से उनकी नींद खुल गई। इसके बाद चोर मौके से भाग निकले। सुबह नकदी और जेवर गायब मिलने पर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने घटनास्थल से प्लास और सरिया बरामद किया है।

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