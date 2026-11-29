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उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत आयोजित शिविर में श्रमिकों को पंजीकरण, नवीनीकरण और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में आवेदन की सुविधा दी गई। मुख्य अतिथि हर्रैया विधायक अजय सिंह ने कहा कि श्रम विभाग की योजनाओं का लाभ लेने के लिए श्रमिकों का पंजीकरण जरूरी है। सभी निर्माण श्रमिक जागरूक होकर अपना पंजीकरण कराएं और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं।उन्होंने बताया कि अटल आवासीय विद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए कक्षा छह की 140 सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। पात्र श्रमिक अपने बच्चों का आवेदन कराएं। कन्या विवाह सहायता योजना की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि पात्र श्रमिक शादी के बाद आवेदन कर 65 हजार रुपये की सहायता प्राप्त कर सकते हैं।सीडीओ सार्थक अग्रवाल के निर्देशन में आयोजित शिविर में संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना के आवेदन के लिए भी श्रमिकों के अभिलेख एकत्र किए गए। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख श्रीश पांडेय, बीडीओ आरके तिवारी, सहायक श्रमायुक्त सचिन कुमार सिंह, श्रम प्रवर्तन अधिकारी सुरेश प्रकाश गौतम और निर्मल सिंह मौजूद रहे।