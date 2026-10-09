बरेली में गरज-चमक के साथ तेज बारिश, ओलावृष्टि से फसलों पर संकट

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बरेली में मौसम का मिजाज फिर बदल गया। शुक्रवार दोपहर करीब एक बजे काले बादल छा गए। गरज-चमक के साथ तेज बारिश शुरू हो गई। इस दौरान ओले भी गिरे। शहर के रामगंगानगर, डेलीपीर और मुंशीनगर में करीब 15 मिनट तक बारिश के साथ ओलावृष्टि होती रही। तेज हवा भी चली, जिससे मौसम में ठंडक बढ़ गई है।

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