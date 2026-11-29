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बरेली के सुभाषनगर के वार्ड सात वीर भट्टी में सड़क व विकास कार्यों के बीच जलभराव की समस्या लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बनी हुई है। बारिश होते ही सुभाषनगर पुलिया की ओर से आने वाला पानी मुख्य मार्ग से होते हुए गलियों में भर जाता है। गंदे नाले ओवरफ्लो होने से कई घरों में पानी घुस जाता है। वर्षों पुरानी जल निकासी व्यवस्था बढ़ती आबादी का बोझ नहीं उठा पा रही है। नाले की सफाई और कूड़ा निस्तारण में भी नियमितता नहीं है। इससे समस्या और गंभीर हो जाती है। यह समस्या स्थानीय लोगों ने रविवार को आयोजित वार्ड संवाद में बताई। इसके अलावा भी कई समस्याएं सामने आईं।

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