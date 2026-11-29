बरेली के सैदपुर गौटिया में शनिवार को 24 वर्षीय युवक की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। युवक की हालत बिगड़ने पर परिजन उसे एक नर्सिंग होम ले गए थे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। परिजन ने जहर देने की आशंका जताई है।

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पुलिस के अनुसार, सुमित जाटव मजदूरी करता था और अविवाहित था। परिजन ने बताया कि शुक्रवार रात करीब नौ बजे वह घर से निकला था। शनिवार सुबह करीब छह बजे उसे शराब की दुकान के पास देखा गया था। इसके बाद वह घर पहुंचा और अपनी मां से ठंड लगने की बात कही। करीब 10 बजे उसकी हालत खराब मिली। वह बेहोशी जैसी हालत में था। परिजन उसे तत्काल नर्सिंग होम लेकर पहुंचे, जहां उसकी मौत हो गई।सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। मौके पर फील्ड यूनिट को बुलाया गया। पंचायतनामा की कार्रवाई के बाद शव का पोस्टमॉर्टम कराया जाएगा। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मौत की वजह स्पष्ट हो सकेगी। मामले में फिलहाल कोई तहरीर नहीं दी गई है।