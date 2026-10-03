{"_id":"6ac096f3a24f5ee68604306a","slug":"video-two-accused-arrested-for-cyber-fraud-in-bareilly-2026-10-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: बरेली में साइबर ठगी के दो आरोपी गिरफ्तार, नाइजीरिया से जुड़े तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बरेली में साइबर क्राइम सेल ने साइबर ठगी के आरोप में दो युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने फर्जी बैंक खातों से लाखों रुपये के लेन-देन की बात स्वीकार की है। पूछताछ में उन्होंने यूट्यूबर अमल सैनी और शोएब को भी गिरोह में शामिल बताया। सीओ हाईवे देवेश कुमार सिंह के अनुसार, गिरोह के तार नाइजीरिया से भी जुड़ रहे हैं। गिरफ्तार विशाल और सचिन दिल्ली के निवासी हैं।

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