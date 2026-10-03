यूपी: बरेली में रिंग रोड के समानांतर गुजरेंगी तीसरी और चौथी रेल लाइन, बनेगा नया रेल स्टेशन

भूमि अधिग्रहण में खर्च होगा कम बजट

परसाखेड़ा से टिसुआ तक आने वाले रूट पर बहुतायत में सरकारी जमीनें हैं। रामगंगा के आसपास भी सिंचाई विभाग, एनएचएआई, सेना और ग्राम पंचायतों की जमीनें हैं। ऐसे में इस रूट पर नई रेल लाइन बिछाने के लिए भूमि अधिग्रहण पर ज्यादा बजट खर्च नहीं करना होगा। दूसरी वजह यह भी है कि यहां बरेली होकर गुजरने वाली सभी रेल लाइनों और रिंग रोड को भी कनेक्टिविटी मिल जाएगी। रामगंगा से बमुश्किल 20 किलोमीटर पर भमोरा में औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार भी प्रस्तावित है।



शहर को मिलेगा नया रेल गलियारा, औद्योगिक विकास की बढ़ेगी रफ्तार

बरेली के दिल्ली-गुवाहाटी हाई डेंसिटी नेटवर्क का हिस्सा बनने के बाद इसका असर केवल ट्रेनों की आवाजाही तक सीमित नहीं रहेगा। परसाखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र, रिंग रोड, रामगंगा क्षेत्र और शहर के बाहरी हिस्सों के बीच नया रेल संपर्क विकसित होने से भविष्य के औद्योगिक और शहरी विस्तार के लिए नया परिवहन ढांचा तैयार होगा। इस परियोजना में बरेली जंक्शन के अलावा हापुड़, मुरादाबाद, रामपुर, शाहजहांपुर और सीतापुर के स्टेशनों को भी बाइपास किया जाएगा।