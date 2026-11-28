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बरेली: नरगिस बनी इच्छा देवी, धर्म परिवर्तन कर प्रेमी आकाश से की शादी
बरेली में नरगिस नाम की युवती ने धर्म बदलकर अपने प्रेमी आकाश से शादी कर ली। सुभाषनगर के मढ़ीनाथ स्थित अगस्त्य मुनि आश्रम में दोनों का विवाह संपन्न हुआ। महंत पंडित केके शंखधार ने विधि-विधान के साथ यह विवाह कराया। प्रेमी और प्रेमिका दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। करीब डेढ़ साल से दोनों के बीच प्रेम संबंध चल रहे थे। नरगिस ने कहा कि उसने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन किया है।
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