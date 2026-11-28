बरेली के फरीदपुर में जियो मार्ट के सिक्योरिटी गार्ड से मारपीट और हत्या की कोशिश के मामले में वांछित आरोपी को पुलिस ने शनिवार तड़के मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी। उसके कब्जे से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद हुई है। घायल आरोपी को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है।

पुलिस के मुताबिक, 26 नवंबर की रात फरीदपुर कस्बे में जियो मार्ट के सिक्योरिटी गार्ड अजय कुमार ने शिकायत दी थी कि रात करीब पौने 11 बजे पड़ोस में स्थित मनोहर चाय वाले से कुर्सियां हटाने को कहने पर अमन अजमेरी, तौहीद और आमिर ने उस पर स्टूल, ईंट और पत्थरों से हमला कर दिया। हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की थी।

मुखबिर ने दी थी सूचना

शनिवार तड़के पुलिस क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर ने सूचना दी कि घटना में शामिल एक आरोपी बाइक से फरीदपुर से शाहजहांपुर की ओर जाने की फिराक में है। पुलिस ने ज्यारत कट के पास चेकिंग शुरू कर दी। कुछ देर बाद बाइक सवार आता दिखाई दिया। पुलिस ने उसे रोकने का इशारा किया तो वह बाइक पीछे मोड़कर भागने लगा। पुलिस ने पीछा किया तो आरोपी बाइक छोड़कर भागा और पुलिस टीम पर तमंचे से फायर कर दिया।