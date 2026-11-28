ग्रामीणों को मिलेंगी ये प्रमुख सुविधाएं

सामुदायिक सुविधा केंद्रों का लक्ष्य ग्रामीणों को डिजिटल और सरकारी सेवाएं गांव में ही उपलब्ध कराना है। इन केंद्रों पर आय, जाति और निवास प्रमाणपत्र के ऑनलाइन आवेदन की सुविधा मिलेगी। सरकारी योजनाओं के पंजीकरण, पेंशन और राशन कार्ड संबंधी सेवाएं भी उपलब्ध होंगी। विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी भी यहां से प्राप्त की जा सकेगी। बिजली-पानी के बिल जमा करने, ऑनलाइन आवेदन, बैंकिंग और डिजिटल भुगतान जैसी सेवाएं भी यहां से प्राप्त की जा सकेंगी।



डीपीआरओ कमल किशोर ने बताया कि जिले की विभिन्न ग्राम पंचायत सचिवालयों में अब तक 37 सीएससी का निर्माण पूर्ण हो चुका है। प्रस्तावित अन्य निर्माणाधीन हैं। केंद्र शुरू होने से लोगों का समय और किराया दोनों बचेंगे। खासकर बुजुर्गों, महिलाओं और दूरदराज के गांवों में रहने वाले लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा।