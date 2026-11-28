इश्क में बदला धर्म: बरेली में नरगिस बनी इच्छा देवी, अगस्त्य मुनि आश्रम में प्रेमी आकाश के साथ लिए सात फेरे
बरेली में एक युवती ने इश्क की खातिर अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। उसने अपने प्रेमी से हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार शादी कर ली। आश्रम में महंत पंडित केके शंखधार ने शुद्धिकरण की प्रक्रिया के बाद दोनों का विवाह कराया।
विस्तार
बरेली में नरगिस नाम की युवती ने धर्म बदलकर अपने प्रेमी आकाश से शादी कर ली। सुभाषनगर के मढ़ीनाथ स्थित अगस्त्य मुनि आश्रम में दोनों का विवाह संपन्न हुआ। महंत पंडित केके शंखधार ने विधि-विधान के साथ यह विवाह कराया। प्रेमी और प्रेमिका दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। करीब डेढ़ साल से दोनों के बीच प्रेम संबंध चल रहे थे। नरगिस ने कहा कि उसने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन किया है।
संबंधित वीडियो
नरगिस ने बताया कि करीब डेढ़ साल पहले सोशल मीडिया के जरिये उसकी आकाश कश्यप से बातचीत शुरू हुई थी। बातचीत बढ़ने पर दोनों के बीच प्रेम संबंध हो गए। इसके बाद उसने खुद आकाश के सामने शादी का प्रस्ताव रखा था। नरगिस इंटरमीडिएट तक पढ़ी है और आकाश हाईस्कूल पास है।
शादी करने की इच्छा से वह पहले भी आकाश के साथ दिल्ली चली गई थी। परिजनों के हंगामा करने पर आकाश के परिवार वालों ने उसे वापस भेज दिया था। इसके बावजूद वह दोबारा लौटकर आकाश के पास आ गई। इसके बाद दोनों अगस्त्य मुनि आश्रम पहुंचे और महंत से विवाह कराने का आग्रह किया।
आश्रम में महंत केके शंखधार ने नरगिस को गंगाजल और गौमूत्र से आचमन कराया। इसके बाद उसने तीन बार गायत्री मंत्र का उच्चारण किया। नरगिस ने बताया कि उसकी आस्था पिछले चार-पांच वर्षों से हिंदू धर्म में है। उसने अपने बालिग होने के संबंध में शैक्षणिक दस्तावेज और शपथ-पत्र प्रस्तुत किए। दोनों ने आर्य समाज में हुए विवाह का प्रमाण-पत्र भी दिखाया। इसके बाद महंत ने हिंदू परंपरा के अनुसार दोनों का विवाह करा दिया।