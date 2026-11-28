बरेली में नरगिस नाम की युवती ने धर्म बदलकर अपने प्रेमी आकाश से शादी कर ली। सुभाषनगर के मढ़ीनाथ स्थित अगस्त्य मुनि आश्रम में दोनों का विवाह संपन्न हुआ। महंत पंडित केके शंखधार ने विधि-विधान के साथ यह विवाह कराया। प्रेमी और प्रेमिका दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। करीब डेढ़ साल से दोनों के बीच प्रेम संबंध चल रहे थे। नरगिस ने कहा कि उसने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन किया है।

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नरगिस ने बताया कि करीब डेढ़ साल पहले सोशल मीडिया के जरिये उसकी आकाश कश्यप से बातचीत शुरू हुई थी। बातचीत बढ़ने पर दोनों के बीच प्रेम संबंध हो गए। इसके बाद उसने खुद आकाश के सामने शादी का प्रस्ताव रखा था। नरगिस इंटरमीडिएट तक पढ़ी है और आकाश हाईस्कूल पास है। विज्ञापन



शादी करने की इच्छा से वह पहले भी आकाश के साथ दिल्ली चली गई थी। परिजनों के हंगामा करने पर आकाश के परिवार वालों ने उसे वापस भेज दिया था। इसके बावजूद वह दोबारा लौटकर आकाश के पास आ गई। इसके बाद दोनों अगस्त्य मुनि आश्रम पहुंचे और महंत से विवाह कराने का आग्रह किया। नरगिस ने बताया कि करीब डेढ़ साल पहले सोशल मीडिया के जरिये उसकी आकाश कश्यप से बातचीत शुरू हुई थी। बातचीत बढ़ने पर दोनों के बीच प्रेम संबंध हो गए। इसके बाद उसने खुद आकाश के सामने शादी का प्रस्ताव रखा था। नरगिस इंटरमीडिएट तक पढ़ी है और आकाश हाईस्कूल पास है।शादी करने की इच्छा से वह पहले भी आकाश के साथ दिल्ली चली गई थी। परिजनों के हंगामा करने पर आकाश के परिवार वालों ने उसे वापस भेज दिया था। इसके बावजूद वह दोबारा लौटकर आकाश के पास आ गई। इसके बाद दोनों अगस्त्य मुनि आश्रम पहुंचे और महंत से विवाह कराने का आग्रह किया।

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