बरेली: बहेड़ी में करंट लगने से राजमिस्त्री की मौत, निर्माणाधीन मकान की तीसरी मंजिल से गिरा

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बरेली के बहेड़ी में शुक्रवार को 33 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन से करंट लगने से 35 वर्षीय राजमिस्त्री गुड्डा की मौत हो गई। वह तीसरी मंजिल के पाड़ पर काम कर रहा था। गीले बांस के लाइन से टकराने से यह हादसा हुआ। विद्युत निगम से काम की अनुमति नहीं ली गई थी। पुलिस ने शव को शव परीक्षण के लिए भेजा है।

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