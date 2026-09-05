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बरेली: जन्माष्टमी पर बच्चे बने राधा-कृष्ण, अमर उजाला पर देखें मनमोहक तस्वीरें
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
Published by: Mukesh Kumar
Updated Sat, 05 Sep 2026 04:52 PM IST
सार
जन्माष्टमी पर अमर उजाला के पाठकों ने अपने बच्चों को कान्हा और राधा की वेशभूषा में सजाकर तस्वीरें भेजीं। ये मनमोहक तस्वीरें अमर उजाला डॉटकॉम पर प्रकाशित की जा रही हैं।
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राधा-कृष्ण के बाल स्वरूप
- फोटो : अमर उजाला
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बरेली समेत पूरे रुहेलखंड क्षेत्र में शुक्रवार को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर अमर उजाला ने 'घर-घर राधा-कान्हा' फोटो प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें शहरवासियों ने जबरदस्त उत्साह दिखाया। इस प्रतियोगिता का आयोजन श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पर्व को और खास बनाने के लिए किया गया। कान्हा के मनमोहक स्वरूप और राधा की मनमोहिनी छवि के प्रति लोगों के आकर्षण को देखते हुए, अमर उजाला ने यह प्रतियोगिता आयोजित की। इसमें शहर के लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। पहली स्लाइड्स में क्रमश: जितेंद्र गंगवार, कृषा गुप्ता, रेयांस सक्सेना, रिशिव पटेल, अविका गुप्ता और लक्ष्य राठौर की तस्वीरें हैं।
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राधा-कृष्ण के बाल स्वरूप
- फोटो : अमर उजाला
शुभ शर्मा, दर्षित सिंह, राध्वी सक्सेना, प्रिशा सिंह, अर्णव सिंह और दर्शित सिंह (तस्वीरें क्रमश:)
अभिभावकों ने अपने बच्चों को राधा रानी और बालगोपाल के आकर्षक स्वरूप में तैयार किया। भेजी गई तस्वीरों में बच्चों की मासूमियत और रचनात्मकता साफ झलक रही है। अमर उजाला की इस अनूठी प्रतियोगिता को पाठकों का भरपूर समर्थन मिला।
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राधा-कृष्ण की वेशभूषा सजे बच्चे
- फोटो : अमर उजाला
पाठकों ने दिखाया उत्साह
प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में बच्चों की तस्वीरें प्राप्त हुईं। अभिभावकों ने अपने बच्चों को पारंपरिक वेशभूषा में सजाने के लिए विशेष प्रयास किए। इन तस्वीरों के माध्यम से जन्माष्टमी का उल्लास हर घर तक पहुंचा। अमर उजाला डॉटकॉम पर इन तस्वीरों को देखकर पाठक भी खुशी महसूस कर रहे हैं।
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राधा-कृष्ण की वेशभूषा सजे बच्चे
- फोटो : अमर उजाला
श्लोक अग्रवाल, आरोही सक्सेना, नायरा मलिक, हितार्थ जौहरी, राधा-प्रिया और शिवाय सरपाल (तस्वीरें क्रमश:)।
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राधा-कृष्ण की वेशभूषा सजे बच्चे
- फोटो : अमर उजाला
हरनिधि मलिक, शांभवी-मेधावी, कुंज वर्मा, अमोग यादव, रुद्रा शर्मा और चैतन्य (तस्वीरें क्रमश:)।
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