बरेली: पुलिस लाइन में मनाई गई जन्माष्टमी, एसपी अंशिका वर्मा थिरकीं, एसएसपी ने कलाकारों पर बरसाए फूल

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बरेली में पुलिस लाइन के रविंद्रालय सभागार में जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर ब्रज के कलाकारों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियों से सभी का मन मोह लिया। समारोह में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) अनुराग आर्य और पुलिस अधीक्षक नगर (एसपी सिटी) मानुष पारीक सहित कई अधिकारी और उनके परिवार के सदस्य मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक दक्षिणी (एसपी साउथ) अंशिका वर्मा कृष्ण भजनों पर जमकर थिरकीं। पुलिस अफसरों ने कलाकारों पर फूल बरसाए। इस दौरान हर कोई भक्ति से सराबोर दिखाई दिया। विज्ञापन

जन्माष्टमी के भव्य आयोजन की तैयारियां पुलिस लाइन मैदान में की गई थीं, लेकिन शुक्रवार शाम से शुरू हुई बारिश ने यहां तैयारियों पर पानी फेर दिया। इसके बावजूद, उत्साह में कोई कमी नहीं आई और घंटे भर में ही कार्यक्रम को रविंद्रालय सभागार में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। देर रात पुलिस लाइन के मंदिर में कान्हा जन्मोत्सव की बधाई गाई गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए।

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रविंद्रालय सभागार में हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम

रविंद्रालय सभागार में आयोजित कार्यक्रम में ब्रज के कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। उन्होंने भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़ी झांकियां प्रस्तुत कीं और भक्तिमय गीत गाए। सभागार में मौजूद सभी दर्शक इन प्रस्तुतियों में लीन हो गए। पूरा माहौल भक्ति और उल्लास से भर गया था। पुलिस परिवार के सदस्यों ने भी इस सांस्कृतिक संध्या का भरपूर आनंद लिया।

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