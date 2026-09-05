बरेली: निर्माणाधीन मकान की तीसरी मंजिल से गिरकर राजमिस्त्री की मौत, विद्युत लाइन से बांस टकराने से लगा करंट

बरेली के बहेड़ी कस्बे में पावर हाउस के पास शुक्रवार को एक बड़ी लापरवाही ने हंसते-खेलते परिवार को उजाड़ दिया। बारिश में गीले बांसों से 33 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन के नीचे काम कराने के दौरान करंट लगने से तीसरी मंजिल के पाड़ से गिरकर 35 वर्षीय राजमिस्त्री गुड्डा की मौत हो गई। घटना से मृतक के परिवार में कोहराम मच गया।

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बहेड़ी के मोहल्ला मोहम्मदपुर निवासी गुड्डा तीन भाइयों और पांच बहनों में सबसे बड़ा था। परिजनों के मुताबिक उसके पिता कोई काम नहीं करते हैं। इसलिए पूरे परिवार की जिम्मेदारी गुड्डा के ऊपर ही थी। चार साल पहले ही उसकी शादी हुई थी। उसकी दो साल की मासूम बेटी है, जिसके सिर से पिता का साया उठ गया।परिजन ने बताया कि सुबह मोहल्ले में एक महिला के इंतकाल के तीजे की फातिहा थी। गुड्डा फातिहा पढ़कर काम पर गया था। दोपहर में वह पावर हाउस के पास बन रहे तीन मंजिला मकान के पाड़ पर काम कर रहा था। तभी पाड़ का गीला बांस 33 हजार की लाइन से टकरा गया और वह करंट की चपेट में आकर नीचे गिर पड़ा। परिजन उसे निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद से परिवार में कोहराम मच गया।