{"_id":"6aa82d7a71e764103600864a","slug":"video-gulatis-henchmen-were-caught-after-they-invoked-names-of-dig-and-sp-2026-09-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"बरेली: डीआईजी और एसपी सिटी का नाम लिया तो पकड़े गए गुलाटी के गुर्गे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कैनबिज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कन्हैया गुलाटी के दो गुर्गे बरेली पुलिस व एसओजी ने गिरफ्तार कर लिए। लंबे समय से भागे आरोपियों को तब पकड़ा जा सका जब गुलाटी व उसके खास गुर्गों की जूम मीटिंग एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसमें आरोपियों ने बरेली डीआईजी व एसपी सिटी का नाम लेकर गुलाटी पर प्रभाव जमाने की कोशिश की। आरोपियों विशाल शर्मा और विनय श्रीवास्तव पर गुलाटी के लिए लगभग 1.40 करोड़ रुपये का निवेश कराने का आरोप है।

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