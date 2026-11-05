{"_id":"6aec11195bdcb09fbb05f1ac","slug":"video-fraud-worth-lakhs-of-rupees-via-online-games-six-accused-arrested-2026-11-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"बरेली: ऑनलाइन गेम के जरिए लाखों रुपये की ठगी, छह आरोपी गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
बरेली: ऑनलाइन गेम के जरिए लाखों रुपये की ठगी, छह आरोपी गिरफ्तार
बरेली में भुता थाना पुलिस ने ऑनलाइन गेम और फर्जी दस्तावेज के जरिये ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से मोबाइल फोन, 4,97,800 रुपये, छह तोला सोने के बिस्किट और कई फर्जी दस्तावेज बरामद किए गए हैं। एसपी दक्षिणी अंशिका वर्मा ने बुधवार शाम को बताया कि भुता थाना पुलिस ने गश्त के दौरान गांव खटेली से अटकोना पुलिया की ओर जाने वाले मार्ग से ब्रजेश, हरीश सिंह, सुमेर, आकाश, विपुल कुमार सिंह और पिंटू को गिरफ्तार कर लिया। ये सभी गांव खटेली के निवासी हैं। ये लोग अपनी पहचान छिपाकर ऑनलाइन गेमिंग और धोखाधड़ी कर रहे थे। इसमें भी फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल कर रहे थे।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।