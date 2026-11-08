बरेली: पुलिस ने 20 हजार रुपये के इनामी तस्कर को किया गिरफ्तार, 30 लाख रुपये की स्मैक बरामद

ट्रक चलाने की आड़ में करता था तस्करी

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह ट्रक चलाने का काम करता है। अधिक रुपये कमाने के लालच में स्मैक खरीदकर अपनी जरूरत के हिसाब से बेचता था। वह पहले भी हरिद्वार (उत्तराखंड) में जेल जा चुका है। मीरगंज थाने में भी उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। गिरफ्तारी से बचने के लिए वह कई दिनों से इधर-उधर छिप रहा था।



सीओ मीरगंज अजय कुमार ने बताया कि मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चला रही है। 20 हजार रुपये के इनामी आरोपी को मीरगंज पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 310 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। आरोपी के आपराधिक इतिहास की जांच की जा रही है। नशे के कारोबार में संलिप्त अन्य लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।