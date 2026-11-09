बरेली: जरूरतमंद परिवारों के साथ पुलिस ने मनाई दिवाली, बच्चों को बांटी मिठाई और उपहार
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली Published by: Mukesh Kumar Updated Mon, 09 Nov 2026 09:00 AM IST
सार
बरेली में पुलिसकर्मियों ने जरूरतमंद परिवारों और बच्चों के साथ दिवाली मनाई। एसएसपी के निर्देशन में जिलेभर की पुलिस ने मिठाई, पटाखे, मोमबत्तियां और उपहार वितरित किए।
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विस्तार
बरेली में पुलिस ने जरूरतमंद परिवारों और बच्चों के साथ दीपावली की खुशियां साझा कीं। पुलिस अधिकारियों ने बच्चों को मिठाई, पटाखे, मोमबत्तियां और उपहार बांटकर उनके चेहरों पर मुस्कान बिखेरी। रविवार को एसएसपी के निर्देशन में जिले भर की पुलिस ने अपने इलाके में आमजन के साथ त्योहार मनाया।
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सीओ हाईवे देवेश सिंह, भोजीपुरा पुलिस के साथ जरूरतमंद परिवारों के बीच पहुंचे। पुलिसकर्मियों ने बच्चों और उनके परिवारों को दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए मिठाई और उपहार वितरित किए। उपहार पाकर बच्चों के चेहरे खिल उठे। पुलिस अधिकारियों ने लोगों से दीपावली का त्योहार आपसी प्रेम, सौहार्द और भाईचारे के साथ मनाने की अपील की।
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पुलिस की इस पहल की स्थानीय लोगों ने सराहना की। इससे पहले एसपी सिटी चिराग जैन और सीओ प्रथम आशुतोष शिवम ने रिटायर्ड पुलिसकर्मियों को उनके घर जाकर मिठाई खिलाई। उन्हें बताया कि वह समाज से अपराध दूर करने में पुलिस की मदद करें। पुलिस लाइन में भी दिवाली मनाई गई है।