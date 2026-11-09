बरेली: जरूरतमंद परिवारों के साथ पुलिस ने मनाई दिवाली, बच्चों को बांटी मिठाई और उपहार

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विज्ञापन बरेली में पुलिस ने जरूरतमंद परिवारों और बच्चों के साथ दीपावली की खुशियां साझा कीं। पुलिस अधिकारियों ने बच्चों को मिठाई, पटाखे, मोमबत्तियां और उपहार बांटकर उनके चेहरों पर मुस्कान बिखेरी। रविवार को एसएसपी के निर्देशन में जिले भर की पुलिस ने अपने इलाके में आमजन के साथ त्योहार मनाया।

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सीओ हाईवे देवेश सिंह, भोजीपुरा पुलिस के साथ जरूरतमंद परिवारों के बीच पहुंचे। पुलिसकर्मियों ने बच्चों और उनके परिवारों को दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए मिठाई और उपहार वितरित किए। उपहार पाकर बच्चों के चेहरे खिल उठे। पुलिस अधिकारियों ने लोगों से दीपावली का त्योहार आपसी प्रेम, सौहार्द और भाईचारे के साथ मनाने की अपील की।



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