{"_id":"6ae31b67175e9a0802019f51","slug":"video-baheri-police-station-constable-suspended-2026-10-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"बरेली: बहेड़ी थाने का सिपाही निलंबित, एसएसपी ने की कार्रवाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बरेली में एसएसपी अनुराग आर्य ने बहेड़ी थाने के सिपाही अंकुश खन्ना को निलंबित कर दिया है। उस पर शिकायत पर कार्रवाई न करने और शिकायतकर्ता से गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार का आरोप है। सिपाही के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू की गई है। पुलिस के अनुसार, एक महिला ने 23 अक्तूबर को बहेड़ी थाने में शिकायत दी थी। जनसुनवाई रजिस्टर में दर्ज होने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। इस पर महिला 28 अक्तूबर को दोबारा एसएसपी कार्यालय पहुंची। जांच में अंकुश खन्ना पर लापरवाही और अनुशासनहीनता के आरोप सामने आए।

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