बरेली: पत्नी की मौत के दो साल बाद भी नहीं भुला सका गम, करवाचौथ पर युवक ने खाया जहरीला पदार्थ

बरेली में एक युवक अपनी पत्नी की मौत के दो साल बाद भी उसका गम दिल से नहीं निकल सका। करवाचौथ पर पत्नी की याद आई तो किला क्षेत्र के चाहबाई निवासी सूरज कश्यप ने जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे जिला अस्पताल ले गए, जहां उसका उपचार चल रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक, उसकी हालत में सुधार है।

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कैटरिंग का काम करता है सूरज

चाहबाई निवासी सूरज कश्यप शादी समारोह आदि में कैटरिंग का काम करता है। उसने बताया कि करीब दो साल पहले उसकी पत्नी कमलेश की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। उसके तीन बच्चे हैं। कमलेश की मौत के बाद से बच्चे पिता सूरज के सहारे रह रहे हैं।

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