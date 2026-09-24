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बरेली: उन्नत खेती की राह पर बढ़े किसान कंचनलाल, सरकारी योजनाओं के लाभ से बढ़ी आय
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
Published by: Mukesh Kumar
Updated Thu, 24 Sep 2026 04:27 PM IST
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बरेली की तहसील आंवला के ग्राम जगन्नाथपुर निवासी किसान कंचनलाल ने सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर अपनी खेती में बड़ा बदलाव किया है। उन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उन्नत बीज और रोटावेटर सब्सिडी जैसी योजनाओं से मदद मिली है। इन योजनाओं के कारण उनकी आय बढ़ी है और खेती अधिक लाभकारी बन गई।
कंचनलाल ने बताया कि उन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत नियमित रूप से किस्तें मिल रही हैं। इस आर्थिक सहायता से उन्हें समय पर खाद, बीज और अन्य कृषि सामग्री खरीदने में सुविधा हुई। इससे उनकी खेती मजबूत हुई और उत्पादन में वृद्धि हुई। उन्होंने ब्लॉक रामनगर स्थित राजकीय कृषि विभाग से भी मार्गदर्शन प्राप्त किया। विभाग ने उन्हें उन्नत बीज, आवश्यक दवाइयां और तकनीकी सलाह उपलब्ध कराई। इसके परिणामस्वरूप उनकी फसल की गुणवत्ता और पैदावार दोनों में उल्लेखनीय सुधार हुआ।
आर्थिक सहयोग और तकनीकी मार्गदर्शन
कंचनलाल को पीएम किसान सम्मान निधि से नियमित आर्थिक सहायता मिली। इस राशि से उन्होंने खेती के लिए जरूरी सामान खरीदे। राजकीय कृषि विभाग ने उन्हें फसल चक्र अपनाने की सलाह दी। विभाग ने उन्नत बीज और दवाइयां भी उपलब्ध कराईं। इन प्रयासों से उनकी फसल की गुणवत्ता और पैदावार में सुधार हुआ।
रोटावेटर पर मिली सब्सिडी
कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत कंचनलाल को रोटावेटर पर सब्सिडी मिली। इस उपकरण से खेत की तैयारी में लगने वाला समय और लागत कम हो गई। जोताई की जरूरत कम होने से डीजल और श्रम की बचत हुई। कंचनलाल ने कहा कि सरकारी योजनाओं और कृषि विभाग के सहयोग से उनके परिवार की आय बढ़ी है।
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