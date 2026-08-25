बाराबंकी के मसौली में डंपर और कार की भिड़ंत, पांच लोग घायल

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बाराबंकी में मसौली थाना क्षेत्र में बांदा-बहराइच मार्ग पर मंगलवार को डंपर और कार की भीषण भिड़ंत हो गई। हादसे में कार सवार पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एंबुलेंस की मदद से जिला अस्पताल भेजा। थाना प्रभारी अजय प्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि सभी को अस्पताल भेजा गया है।

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