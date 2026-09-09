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Barabanki News: सिक्योरिटी गार्ड के घर से दो लाख के जेवर व नकदी चोरी

Wed, 09 Sep 2026 01:18 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Wed, 09 Sep 2026 01:18 AM IST
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Jewelry and cash worth two lakh rupees stolen from security guard's house.
त्रिलोकपुर। जहांगीराबाद के अछेछा गांव में निजी कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड मंजीत सिंह के यहां चोरों ने धावा बोलकर दो लाख कीमत के आभूषण व 22 हजार रुपये की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। सोमवार रात चोर जीने का दरवाजा तोड़कर घर के अंदर पहुंचे। इसके बाद परिवार को कमरे में बंद करके चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद भाग निकले। घटना से इलाके में दहशत व्याप्त है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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अछेछा के मंजीत सिंह सफेदाबाद में एक फैक्टरी में सिक्योरिटी गार्ड हैं। उन्होंने बताया कि सोमवार रात चोर छत पर पहुुंचने के बाद जीने के दरवाजे का ताला तोड़कर घर के अंदर दाखिल हुए। इसके बाद पूरा परिवार जिस कमरे में सो रहा था, उसके दरवाजे में बाहर से कुंडी लगा दी। इतना ही नहीं, चोरों ने पड़ोस के घर का दरवाजा भी बाहर से बंद कर दिया। इस दौरान चोर दूसरे कमरे में रखी अलमारी का ताला तोड़ सोने की नथुनी, सोने के दो लॉकेट, मंगलसूत्र, दो अंगूठी, दो झाला, बच्चों की चांदी की दो चेन और 22 हजार रुपये समेट कर साथ ले गए।
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रात दो बजे जब मंजीत के पड़ोसी शौच के लिए बाहर निकलने लगे तो दरवाजा बाहर से बंद मिला। शोर मचाने पर मोहल्ले के लोगों ने दरवाजा खोला। बाहर आने पर उन्होंने देखा कि मंजीत सिंह के घर का मुख्य गेट खुला हुआ है। आवाज देने पर जागे मंजीत के परिजनों ने कमरा बाहर से बंद पाया। मौके पर जुटे पड़ोसियों ने मंजीत के कमरे का दरवाजा बाहर से खोलकर अंदर देखा तो दूसरे कमरे में रखा सामान बिखरा पड़ा था। क्षेत्रीय लोगों ने आरोप लगाया है कि रात्रि गश्त के नाम पर पुलिस द्वारा की जा रही रस्म अदायगी के कारण ही इलाके में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं।
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