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बांदा: पूर्व भाजपा विधायक की गाड़ी रोक सरकारी गनर के साथ मारपीट, चार पर एफआईआर

प्रसून शुक्ला

Updated Thu, 10 Sep 2026 06:31 PM IST Updated Thu, 10 Sep 2026 06:31 PM IST







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बांदा के कालूकुआं चौराहे पर पूर्व भाजपा विधायक राजकरन कबीर की गाड़ी रोकने के बाद उनके सरकारी गनर से अभद्रता और मारपीट का मामला सामने आया। सिपाही की तहरीर पर एक नामजद और तीन अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। ... और पढ़ें

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