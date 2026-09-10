{"_id":"6aa261c560cf3a37b909b8a2","slug":"video-abbas-and-nikhat-produced-before-banda-court-avoided-the-media-after-the-hearing-2026-09-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"अब्बास-निकहत की बांदा कोर्ट में पेशी, सुनवाई के बाद मीडिया से बनाई दूरी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय में बृहस्पतिवार को विधायक अब्बास अंसारी और उनकी पत्नी निकहत बानो की पेशी हुई। सुनवाई के बाद दोनों ने मीडिया से दूरी बनाए रखी। न्यायालय से बाहर निकलते ही अब्बास अंसारी सीधे कार में बैठकर रवाना हो गए। उन्होंने मीडिया के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। निकहत बानो भी पत्रकारों से बातचीत करती नजर नहीं आईं।

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