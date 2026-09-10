बांदा: चित्रकूट जेल की मुलाकात केस में अब्बास-निकहत की कोर्ट में पेशी, सवालों से बचते हुए कार में बैठे विधायक

चित्रकूट जेल में मुलाकात से जुड़ा है मामला

मामला फरवरी 2023 में चित्रकूट की रगौली जेल में हुई कथित अवैध मुलाकात से जुड़ा है। तत्कालीन जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के औचक निरीक्षण के दौरान निकहत बानो को जेलर के कमरे में अब्बास अंसारी के साथ मौजूद पाया गया था। आरोप था कि जेल में मुलाकात के निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया गया।