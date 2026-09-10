बांदा: पूर्व भाजपा विधायक की गाड़ी रोक गनर से मारपीट, चार पर एफआईआर; बुलेट हटाने को लेकर हुआ था विवाद
Banda News: बुलेट बाइक हटाने को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि पूर्व भाजपा विधायक की गाड़ी रोककर उनके सरकारी गनर के साथ मारपीट और अभद्रता का मामला सामने आया। घटना बुधवार रात कालूकुआं चौराहे की है।
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विवाद के दौरान लोगों ने वीडियो बना लिए, जिनमें से दो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। संवाद न्यूज एजेंसी इन वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। पूर्व भाजपा विधायक राजकरन कबीर के सरकारी गनर सिपाही संदेश शर्मा की तहरीर पर पुलिस ने खुरहंड निवासी अभिषेक उर्फ अभि तिवारी और तीन अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर तलाश शुरू कर दी है।
बुलेट हटाने को लेकर शुरू हुआ विवाद
गिरवां थाना क्षेत्र के मुरवां गांव निवासी राजकरन कबीर वर्ष 2017 से 2022 तक नरैनी से भाजपा विधायक रहे हैं। बुधवार को वह अपनी पत्नी उर्मिला कबीर के साथ लखनऊ से गांव मुरवां जा रहे थे। उनके साथ चालक और सरकारी गनर सिपाही संदेश शर्मा भी थे।
रात करीब आठ बजे उनकी कार नवीन मंडी पुलिस चौकी के पास कालूकुआं चौराहे पर पहुंची। पूर्व विधायक के अनुसार, सड़क किनारे एक युवक बुलेट बाइक पर बैठा था और बाइक सड़क पर बेतरतीब ढंग से खड़ी थी। चालक ने बाइक किनारे करने के लिए कहा तो युवक ने विवाद शुरू कर दिया। आरोप है कि इसके बाद उसने बाइक कार के आगे लगा दी।
गनर ने समझाने का प्रयास किया तो बढ़ा विवाद
सिपाही संदेश शर्मा के अनुसार, उसने युवक को समझाने का प्रयास किया। आरोप है कि इसी दौरान खुरहंड निवासी अभिषेक उर्फ अभि तिवारी अपने तीन साथियों के साथ वहां पहुंचा और गाली-गलौज करने लगा। सिपाही ने आरोप लगाया कि उसके साथ मारपीट की गई और सरकारी कार्य में बाधा डाली गई। विवाद बढ़ने पर चौराहे पर लोगों की भीड़ जुट गई। इसी दौरान कुछ लोगों ने घटना के वीडियो बना लिए। बाद में सोशल मीडिया पर दो वीडियो वायरल होने लगे।
एक नामजद समेत चार पर रिपोर्ट
देर रात सिपाही की तहरीर पर पुलिस ने अभिषेक उर्फ अभि तिवारी और तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। सहायक पुलिस अधीक्षक मेविस टाक ने बताया कि गनर के साथ हुए विवाद के मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। नामजद युवक की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर तलाश कराई जा रही है। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है।