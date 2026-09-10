बांदा: पूर्व भाजपा विधायक की गाड़ी रोक गनर से मारपीट, चार पर एफआईआर; बुलेट हटाने को लेकर हुआ था विवाद

गनर ने समझाने का प्रयास किया तो बढ़ा विवाद

सिपाही संदेश शर्मा के अनुसार, उसने युवक को समझाने का प्रयास किया। आरोप है कि इसी दौरान खुरहंड निवासी अभिषेक उर्फ अभि तिवारी अपने तीन साथियों के साथ वहां पहुंचा और गाली-गलौज करने लगा। सिपाही ने आरोप लगाया कि उसके साथ मारपीट की गई और सरकारी कार्य में बाधा डाली गई। विवाद बढ़ने पर चौराहे पर लोगों की भीड़ जुट गई। इसी दौरान कुछ लोगों ने घटना के वीडियो बना लिए। बाद में सोशल मीडिया पर दो वीडियो वायरल होने लगे।