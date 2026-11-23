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निमंत्रण को जाते समय युवक पर चाकू से जानलेवा हमला, दो आरोपी गिरफ्तार; VIDEO
सदर कोतवाली क्षेत्र के हैबतपुर गांव में शनिवार की रात मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे विशाल राय 21 वर्ष पर चार मनबढ़ युवकों ने पुरानी रंजिश को लेकर चाकू से जानलेवा हमला कर घायल कर दिया। गंभीर रूप से घायल युवक को प्राथमिक उपचार के बाद वाराणसी रेफर किया गया है। घायल के भाई की तहरीर पर पुलिस ने अनुभव राय, अजय पांडे, साहिल सिंह, आशीष सिंह पर प्राथमिकी दर्ज किया। दूसरे दिन आरोपी अनुभव लकी राय निवासी माल्देपुर व आशीष बम सिंह निवासी हैबतपुर को गिरफ्तार किया।
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