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सदर कोतवाली क्षेत्र के हैबतपुर गांव में शनिवार की रात मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे विशाल राय 21 वर्ष पर चार मनबढ़ युवकों ने पुरानी रंजिश को लेकर चाकू से जानलेवा हमला कर घायल कर दिया। गंभीर रूप से घायल युवक को प्राथमिक उपचार के बाद वाराणसी रेफर किया गया है। घायल के भाई की तहरीर पर पुलिस ने अनुभव राय, अजय पांडे, साहिल सिंह, आशीष सिंह पर प्राथमिकी दर्ज किया। दूसरे दिन आरोपी अनुभव लकी राय निवासी माल्देपुर व आशीष बम सिंह निवासी हैबतपुर को गिरफ्तार किया।

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