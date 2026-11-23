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चौकी में युवक की पिटाई का आरोप, पूर्व विधायक के साथ सैकड़ों लोगों ने घेरा परिसर; VIDEO
दो पड़ोसियों के बीच मारपीट की शिकायत पर रविवार को लालगंज चौकी के जवानों ने छत्तीसगढ़ पुलिस में कार्यरत सुशील पासी (32) को पूछताछ के लिए चौकी ले आई। आरोप है कि चौकी के कमरे में बंद कर तीन सिपाहियों ने उसकी पिटाई कर दी, जिससे वह बेहोश हो गया। तबीयत बिगड़ने पर उसे पहले सीएचसी और फिर जिला अस्पताल भेजा गया। घटना की जानकारी मिलते ही पूर्व विधायक सुरेन्द्र सिंह सैकड़ों लोगों के साथ आरोपी जवानों पर कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस चौकी का घेराव कर दिया।
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