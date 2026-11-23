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दो पड़ोसियों के बीच मारपीट की शिकायत पर रविवार को लालगंज चौकी के जवानों ने छत्तीसगढ़ पुलिस में कार्यरत सुशील पासी (32) को पूछताछ के लिए चौकी ले आई। आरोप है कि चौकी के कमरे में बंद कर तीन सिपाहियों ने उसकी पिटाई कर दी, जिससे वह बेहोश हो गया। तबीयत बिगड़ने पर उसे पहले सीएचसी और फिर जिला अस्पताल भेजा गया। घटना की जानकारी मिलते ही पूर्व विधायक सुरेन्द्र सिंह सैकड़ों लोगों के साथ आरोपी जवानों पर कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस चौकी का घेराव कर दिया।

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