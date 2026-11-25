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दो ड्रोन और सीसी कैमरों से कार्तिक पूर्णिमा मेले की निगरानी, चप्पे-चप्पे पर रहा पहरा; VIDEO

अभिनव कुमार

Updated Wed, 25 Nov 2026 08:21 PM IST Updated Wed, 25 Nov 2026 08:21 PM IST







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कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर्व और ऐतिहासिक ददरी मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए। गंगा घाटों से लेकर मंदिरों और मेला परिसर तक सुरक्षा का पहरा रहा। दो ड्रोन और 236 सीसी कैमरों से चप्पे-चप्पे की निगरानी की गई। वहीं, जोन के 2000 से अधिक पुलिसकर्मी, पीएसी, होमगार्ड और जल पुलिस के जवान मुस्तैद रहे। ... और पढ़ें

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