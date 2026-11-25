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दो ड्रोन और सीसी कैमरों से कार्तिक पूर्णिमा मेले की निगरानी, चप्पे-चप्पे पर रहा पहरा; VIDEO
कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर्व और ऐतिहासिक ददरी मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए। गंगा घाटों से लेकर मंदिरों और मेला परिसर तक सुरक्षा का पहरा रहा। दो ड्रोन और 236 सीसी कैमरों से चप्पे-चप्पे की निगरानी की गई। वहीं, जोन के 2000 से अधिक पुलिसकर्मी, पीएसी, होमगार्ड और जल पुलिस के जवान मुस्तैद रहे।
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