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किसी का मोबाइल फोन गुम हो जाए तो उसमें दर्ज जरूरी नंबरों, तस्वीरों और अन्य जानकारियों के साथ ही आर्थिक नुकसान की चिंता भी सताने लगती है। ऐसे में बलिया पुलिस ने तकनीक की मदद से 102 लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौटाई है। सर्विलांस सेल और जिले के विभिन्न थानों की संयुक्त टीम ने 102 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इनकी अनुमानित बाजार कीमत करीब 23 लाख रुपये बताई गई है। सोमवार को आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद सभी मोबाइल उनके वास्तविक स्वामियों को सौंप दिए गए।

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