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बलिया में एसपी बोले- पुलिस ध्वज की गरिमा बनाए रखने के साथ जनसेवा का लें संकल्प;video

अभिनव कुमार

Updated Wed, 25 Nov 2026 08:20 PM IST Updated Wed, 25 Nov 2026 08:20 PM IST







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पुलिस झंडा दिवस के अवसर पर सोमवार को रिजर्व पुलिस लाइन स्थित क्वार्टर गार्द परिसर में पुलिस अधीक्षक डॉ. ईरज राजा ने पुलिस ध्वज फहराकर सलामी दी। इस दौरान उन्होंने जिले के समस्त पुलिस अधिकारियों और जवानों को पुलिस झंडा दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। ... और पढ़ें

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