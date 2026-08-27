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निमिया माई का निकाला गया जुलूस, देवी-देवताओं की झांकियों ने मोहा मन; VIDEO

सुभाष गुप्ता

Updated Thu, 27 Aug 2026 10:05 PM IST Updated Thu, 27 Aug 2026 10:05 PM IST







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मनियर कस्बा के बड़ी बजरी स्थित निमिया माई के स्थान से बृहस्पतिवार को धार्मिक जुलूस निकाला गया। गाजे-बाजे और भक्ति गीतों के बीच निकली शोभायात्रा में देवी-देवताओं की आकर्षक झांकियां शामिल रहीं। झांकियों को देखने के लिए सड़क के दोनों ओर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी रही। ... और पढ़ें

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