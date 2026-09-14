{"_id":"6aa7ad2c188b11801401eb36","slug":"video-sensation-after-the-body-of-drowned-soldier-is-found-in-water-2026-09-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"पानी में डूबे सिपाही का शव मिलने से सनसनी, VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बांसडीहरोड थाना क्षेत्र के छाता रेलवे क्रासिंग के समीप सोमवार सुबह गहरे गड्ढे में पानी में डूबे सिपाही का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान बांसडीह कोतवाली में तैनात 2020 बैच के सिपाही पारितोष मिश्र 25 वर्ष के रूप में हुई। वह प्रयागराज जिले के होलागढ़ थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई।

... और पढ़ें