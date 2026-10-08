डीएम से सार्थक वार्ता के बाद छात्र कर्फ्यू और बलिया बंद स्थगित, VIDEO

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छात्रों और किसानों की समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय में गुरुवार को छात्र नेताओं और जिलाधिकारी के बीच सार्थक वार्ता हुई। जिलाधिकारी ने छात्र नेताओं के समक्ष प्रमुख सचिव से टेलीफोन पर वार्ता कर समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। इसके बाद छात्र नेताओं ने शुक्रवार को प्रस्तावित बलिया बंद और छात्र कर्फ्यू स्थगित करने का निर्णय लिया। वार्ता के दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि एमएलसी चुनाव की आचार संहिता समाप्त होते ही छात्रों को टैबलेट का वितरण कर दिया जाएगा। किसानों की कर्जमाफी के संबंध में उन्होंने कहा कि यह शासन स्तर का विषय है।

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