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मार्ग का अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग को लेकर तहसील में प्रदर्शन; VIDEO
जिला ग्राम विकास बैंक बलिया के अध्यक्ष क्षेत्र के भगवानपुर निवासी भाजपा नेता परमेश्वर गिरी ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ शुक्रवार को उप जिलाधिकारी रमेश चंद्र वर्मा को ज्ञापन सौंप कर भगवानपुर-चांदपुर मार्ग को अतिक्रमण से मुक्त करने का आग्रह किया। कहा कि उक्त मार्ग के अतिक्रमण हो जाने के कारण इस मार्ग के किनारे बने साधन सहकारी समिति पर उर्वरक और बीज भरे ट्रक नहीं आ पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में बीज और उर्वरकों को साधन सहकारी समिति शिवपुर व साधन सहकारी समिति दोकटी पर भेजा जा रहा है।
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