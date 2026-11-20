ज्ञानदीप एकेडमी की छात्रा स्नेहा मिश्रा की चार मंजिला भवन से गिरने पर रीढ़ की हड्डी और बाएं पैर तीन जगह से टूट गए थे। सिर और हाथ में भी चोटें आई थीं। पीठ के बल छात्रा गिरी तो फिर उठ नहीं पाई। सांस चलने तक लोगों ने उठाया, लेकिन तब तक उसने प्राण त्याग दिए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद स्नेहा का विसरा सुरक्षित रखा गया है।

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खुदकुशी के आरोपी ट्यूशन शिक्षक शैलेंद्र कुमार यादव और हॉस्टल की वार्डेन प्रीति मिश्रा को लंका पुलिस ने शुक्रवार को लंका से गिरफ्तार किया। सीजेएम कोर्ट ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया। उधर, पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने हरिश्चंद्र घाट पर स्नेहा का अंतिम संस्कार कर दिया। लंका पुलिस दूसरे दिन भी हास्टल पहुंची और छानबीन की। विज्ञापन



बिहार गोपालगंज के गोपालपुर, बैजलहा गांव निवासी तारकेश्वर मिश्रा की बेटी स्नेहा मिश्रा (12) लंका थाना क्षेत्र के शिवप्रसाद कॉलोनी के ज्ञानदीप एकेडमी में 7वीं की छात्रा थी। बृहस्पतिवार सुबह स्नेहा ने हॉस्टल की चौथी मंजिल की छत से कूदकर जान दे दी। खुदकुशी के आरोपी ट्यूशन शिक्षक शैलेंद्र कुमार यादव और हॉस्टल की वार्डेन प्रीति मिश्रा को लंका पुलिस ने शुक्रवार को लंका से गिरफ्तार किया। सीजेएम कोर्ट ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया। उधर, पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने हरिश्चंद्र घाट पर स्नेहा का अंतिम संस्कार कर दिया। लंका पुलिस दूसरे दिन भी हास्टल पहुंची और छानबीन की।बिहार गोपालगंज के गोपालपुर, बैजलहा गांव निवासी तारकेश्वर मिश्रा की बेटी स्नेहा मिश्रा (12) लंका थाना क्षेत्र के शिवप्रसाद कॉलोनी के ज्ञानदीप एकेडमी में 7वीं की छात्रा थी। बृहस्पतिवार सुबह स्नेहा ने हॉस्टल की चौथी मंजिल की छत से कूदकर जान दे दी।

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