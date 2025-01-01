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सुबह ठंड के बावजूद तड़के तीन बजे से ही श्रद्धालुओं के गंगा तट की ओर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। दूर-दराज के क्षेत्रों से लोग विभिन्न वाहनों से महावीर घाट पहुंचे। गंगा स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने महर्षि भृगु और बाबा बालेश्वर मंदिर में दर्शन-पूजन कर सुख-समृद्धि की कामना की। कार्तिक मास में कल्पवास कर रहे कल्पवासियों ने भी इस अवसर पर विशेष स्नान किया। उन्होंने तुलसी की माला, गंगाजल और फूल अर्पित कर भगवान विष्णु की पूजा-अर्चना की।देवोत्थान एकादशी पर महिलाओं ने तुलसी पूजन के साथ तुलसी विवाह की परंपरा विधि-विधान से निभाई। घरों और मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान हुए। पौराणिक मान्यता के अनुसार, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की हरिशयनी एकादशी को भगवान विष्णु चार महीने के लिए योगनिद्रा में चले जाते हैं। इसके बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष की देवोत्थान एकादशी को जागते हैं। इसी के साथ चातुर्मास का समापन होता है और विवाह सहित अन्य मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। धार्मिक पर्व को देखते हुए घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पुलिसकर्मी पूरी तरह मुस्तैद रहे और श्रद्धालुओं की आवाजाही पर नजर बनाए रखी।