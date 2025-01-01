विज्ञापन



शुक्रवार को दोनों विद्यार्थियों ने जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह से मुलाकात कर अपने मॉडल की विशेषताओं और उपयोगिता की जानकारी दी। जनसुनवाई के दौरान जिलाधिकारी ने विद्यार्थियों की वैज्ञानिक सोच और नवाचार की सराहना की। उन्होंने इसे जिले के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि बताते हुए दोनों की मेहनत और प्रतिभा की प्रशंसा की। विज्ञापन

विद्यार्थियों ने देश की सुरक्षा जरूरतों और ड्रोन से उत्पन्न चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए इस मॉडल की परिकल्पना की है।

इनमें ड्रोन डिटेक्शन एवं निगरानी प्रणाली, साउंड डिटेक्शन सिस्टम, फायर डिटेक्शन सिस्टम, ऑटोमैटिक कैमोफ्लाज और लैंडमाइन डिटेक्शन सिस्टम शामिल हैं। ड्रोन निगरानी प्रणाली के माध्यम से हवाई क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाने की व्यवस्था की गई है। वहीं, आईएफएफ (इडेंटिफिकेशन फ्रेंड ऑर फो) तकनीक की परिकल्पना के जरिए अपने और अज्ञात ड्रोन के बीच अंतर पहचानने का प्रयास किया गया है। विज्ञापन विज्ञापन

साउंड डिटेक्शन सिस्टम आसपास गोलीबारी जैसी असामान्य तेज आवाज का पता लगाने में सहायक होगा। वहीं, फायर डिटेक्शन सिस्टम आग लगने की स्थिति में समय रहते चेतावनी देने और अग्निशमन दल तक सूचना पहुंचाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। शुक्रवार को दोनों विद्यार्थियों ने जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह से मुलाकात कर अपने मॉडल की विशेषताओं और उपयोगिता की जानकारी दी। जनसुनवाई के दौरान जिलाधिकारी ने विद्यार्थियों की वैज्ञानिक सोच और नवाचार की सराहना की। उन्होंने इसे जिले के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि बताते हुए दोनों की मेहनत और प्रतिभा की प्रशंसा की।विद्यार्थियों ने देश की सुरक्षा जरूरतों और ड्रोन से उत्पन्न चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए इस मॉडल की परिकल्पना की है।इनमें ड्रोन डिटेक्शन एवं निगरानी प्रणाली, साउंड डिटेक्शन सिस्टम, फायर डिटेक्शन सिस्टम, ऑटोमैटिक कैमोफ्लाज और लैंडमाइन डिटेक्शन सिस्टम शामिल हैं। ड्रोन निगरानी प्रणाली के माध्यम से हवाई क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाने की व्यवस्था की गई है। वहीं, आईएफएफ (इडेंटिफिकेशन फ्रेंड ऑर फो) तकनीक की परिकल्पना के जरिए अपने और अज्ञात ड्रोन के बीच अंतर पहचानने का प्रयास किया गया है।साउंड डिटेक्शन सिस्टम आसपास गोलीबारी जैसी असामान्य तेज आवाज का पता लगाने में सहायक होगा। वहीं, फायर डिटेक्शन सिस्टम आग लगने की स्थिति में समय रहते चेतावनी देने और अग्निशमन दल तक सूचना पहुंचाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।

बलिया। छोटे शहरों और ग्रामीण अंचलों की प्रतिभाएं भी बड़े वैज्ञानिक आविष्कारों का सपना साकार कर सकती हैं। इसका उदाहरण बलिया के दो होनहार विद्यार्थियों ने पेश किया है। नागाजी सरस्वती विद्या मंदिर, माल्देपुर के कक्षा 10 के छात्र देवेश मणि उपाध्याय और कक्षा 12 के छात्र आदित्य मिश्रा ने मिलकर स्वदेशी बहुउद्देशीय सैन्य निगरानी एवं सुरक्षा वाहन का मॉडल तैयार किया है। ‘त्रिनेत्र 1326’ नामक इस मॉडल में पांच आधुनिक सुरक्षा तकनीकों को शामिल किया गया है। इस नवाचार ने जिला और प्रदेश स्तर की विज्ञान प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान हासिल किया है। अब दोनों विद्यार्थियों का चयन अखिल भारतीय स्तर की विज्ञान प्रतियोगिता के लिए हुआ है।