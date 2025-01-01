Ballia News: अखाड़े में उतरे तीन जनपदों के पहलवान किसी ने पटका तो किसी ने बराबरी पर रोका
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 21 Nov 2026 12:20 AM IST
Updated Sat, 21 Nov 2026 12:20 AM IST
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मनियर। क्षेत्र के बंडसरी जागीर गांव स्थित संकट मोचन मंदिर के 76वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर बृहस्पतिवार की देर शाम कुश्ती-दंगल का आयोजन किया गया। इसमें बलिया, गाजीपुर और मऊ समेत विभिन्न क्षेत्रों के करीब तीन दर्जन पहलवानों ने जोर-आजमाइश की।
दंगल में कई पहलवानों ने प्रतिद्वंद्वियों को पटखनी दी, जबकि बड़ी संख्या में मुकाबले बराबरी पर छूटे। चार दिवसीय वार्षिकोत्सव के तहत महावीर झंडा उत्सव और आकर्षक झांकियां भी निकाली गईं।
दंगल का शुभारंभ बांसडीह विधायक केतकी सिंह के प्रतिनिधि विश्राम सिंह, कुंवर विजय सिंह पप्पू और जलालपुर विधायक के अनुज उमाकांत राय ने पहलवानों का हाथ मिलवाकर किया। आयोजकों ने अतिथियों को अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया।
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मुकाबले में अयोध्या के विरेंद्र ने गाजीपुर के प्रमोद को, मऊ के अरुण ने द्वाबा के अरविंद को, अहिरौली के हरिओम ने मांझी घाट के कृष्ण व चिलकहर के हीरा को, राहुल योगेश्वर ने भानु जहुराबाद को और आदित्य कुबेरपुर ने भुअर अलावलपुर को हराया।
इनके अलावा जयप्रकाश रूपवार ने संजय गाजीपुर को, उमेश जगदरा ने भास्कर खटंगी को, अरविंद द्वाबा ने लालू मनियर को, हीरा चिलीकहर ने प्रमोद जहुराबाद को, प्रदीप अलावलपुर ने अरुण मऊ को, कृषभ मांझीघाट ने जयप्रकाश रूपवार को, विकास बंडसरी ने जयप्रकाश गोरखपुर को तथा डब्लू अलावलपुर ने जयप्रकाश गोरखपुर को पटकनी दी।
दंगल में रेफरी की भूमिका बबलू सिंह नगरा और हरिंदर पहलवान रघुनाथपुर ने निभाई। इस दौरान प्रशासक (पूर्व प्रधान) कमलेश सिंह हलचल, पूर्व प्रधान संतोष कुमार सिंह, शेषनाथ सिंह, मंदिर व्यवस्थापक मिंटू सिंह, संदीप सिंह, रणजीत सिंह, मनोज सिंह, जोगिंदर आदि रहे।
इनकी बराबरी पर छूटीं कुश्तियां -रौनक पिलुई-पवन यादव जहुराबाद, विनोद खटंगी-वीरेंद्र बहेरी, छोटू भोपलपुर-योगेश मलप, हीरा चिलीकहर-अमन मलप, प्रमोद जहुराबाद-आंचल जगदरा, मंतोष दतहा-विजेंद्र बहेरी, नीरज जोगेसरा-छोटू बंडसरी, छोटेलाल द्वाबा-विनोद खटंगी, अंचल जोगेशरा-मंतोष रेवती और वीरेंद्र अयोध्या-धनंजय गोरखपुर के बीच मुकाबले बराबरी पर रहे। वहीं बिजेंद्र बहेरी-छोटेलाल द्वाबा, हीरा चिलीकहर-मंतोष द्वाबा, अमन मलप-डब्लू बलिया, पीयूष अलावलपुर-रोहित बहदुरा, अमन मऊ-अरविंद द्वाबा, जयप्रकाश गोरखपुर-छोटेलाल बलिया, बिजेंद्र बहेरी-अरविंद द्वाबा, भुअर अलावलपुर-देवा गाजीपुर, पीयूष अलावलपुर-अजीत काकरघट्टा तथा बिहारी सुरेमनपुर-केदार जोगेसरा की कुश्तियां भी बराबरी पर छूटीं।
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दंगल में कई पहलवानों ने प्रतिद्वंद्वियों को पटखनी दी, जबकि बड़ी संख्या में मुकाबले बराबरी पर छूटे। चार दिवसीय वार्षिकोत्सव के तहत महावीर झंडा उत्सव और आकर्षक झांकियां भी निकाली गईं।
विज्ञापन
दंगल का शुभारंभ बांसडीह विधायक केतकी सिंह के प्रतिनिधि विश्राम सिंह, कुंवर विजय सिंह पप्पू और जलालपुर विधायक के अनुज उमाकांत राय ने पहलवानों का हाथ मिलवाकर किया। आयोजकों ने अतिथियों को अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया।
विज्ञापन
मुकाबले में अयोध्या के विरेंद्र ने गाजीपुर के प्रमोद को, मऊ के अरुण ने द्वाबा के अरविंद को, अहिरौली के हरिओम ने मांझी घाट के कृष्ण व चिलकहर के हीरा को, राहुल योगेश्वर ने भानु जहुराबाद को और आदित्य कुबेरपुर ने भुअर अलावलपुर को हराया।
इनके अलावा जयप्रकाश रूपवार ने संजय गाजीपुर को, उमेश जगदरा ने भास्कर खटंगी को, अरविंद द्वाबा ने लालू मनियर को, हीरा चिलीकहर ने प्रमोद जहुराबाद को, प्रदीप अलावलपुर ने अरुण मऊ को, कृषभ मांझीघाट ने जयप्रकाश रूपवार को, विकास बंडसरी ने जयप्रकाश गोरखपुर को तथा डब्लू अलावलपुर ने जयप्रकाश गोरखपुर को पटकनी दी।
दंगल में रेफरी की भूमिका बबलू सिंह नगरा और हरिंदर पहलवान रघुनाथपुर ने निभाई। इस दौरान प्रशासक (पूर्व प्रधान) कमलेश सिंह हलचल, पूर्व प्रधान संतोष कुमार सिंह, शेषनाथ सिंह, मंदिर व्यवस्थापक मिंटू सिंह, संदीप सिंह, रणजीत सिंह, मनोज सिंह, जोगिंदर आदि रहे।
इनकी बराबरी पर छूटीं कुश्तियां -रौनक पिलुई-पवन यादव जहुराबाद, विनोद खटंगी-वीरेंद्र बहेरी, छोटू भोपलपुर-योगेश मलप, हीरा चिलीकहर-अमन मलप, प्रमोद जहुराबाद-आंचल जगदरा, मंतोष दतहा-विजेंद्र बहेरी, नीरज जोगेसरा-छोटू बंडसरी, छोटेलाल द्वाबा-विनोद खटंगी, अंचल जोगेशरा-मंतोष रेवती और वीरेंद्र अयोध्या-धनंजय गोरखपुर के बीच मुकाबले बराबरी पर रहे। वहीं बिजेंद्र बहेरी-छोटेलाल द्वाबा, हीरा चिलीकहर-मंतोष द्वाबा, अमन मलप-डब्लू बलिया, पीयूष अलावलपुर-रोहित बहदुरा, अमन मऊ-अरविंद द्वाबा, जयप्रकाश गोरखपुर-छोटेलाल बलिया, बिजेंद्र बहेरी-अरविंद द्वाबा, भुअर अलावलपुर-देवा गाजीपुर, पीयूष अलावलपुर-अजीत काकरघट्टा तथा बिहारी सुरेमनपुर-केदार जोगेसरा की कुश्तियां भी बराबरी पर छूटीं।