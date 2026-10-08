आवास विकास में जलनिकासी बदहाल, डीएम को पत्रक सौंप समाधान की मांग; VIDEO

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आवास विकास कॉलोनी में जलनिकासी की समस्या से परेशान कॉलोनीवासियों ने जिलाधिकारी को पत्रक सौंपकर तत्काल समाधान की मांग की है। कॉलोनीवासियों का कहना है कि कॉलोनी में आने-जाने के लिए बनी दोनों सड़कों को ऊंचा कर दिया गया है। इससे कॉलोनी का हिस्सा नीचे हो गया है और जलनिकासी की समस्या गंभीर हो गई है।

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