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एनएचएम संविदा कर्मियों का तीन दिवसीय कार्य बहिष्कार कर दिया धरना; VIDEO

अभिनव कुमार

Updated Thu, 08 Oct 2026 09:52 PM IST Updated Thu, 08 Oct 2026 09:52 PM IST







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छह सूत्रीय मांगों को लेकर एनएचएम संविदा कर्मचारी आठ से 10 अक्तूबर तक तीन दिवसीय कार्य बहिष्कार करेंगे। इस दौरान कर्मचारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय परिसर में धरना-प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने शासन और विभागीय अधिकारियों से मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की मांग की है। ... और पढ़ें

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