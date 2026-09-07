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सेना की वर्दी पहन देशसेवा का सपना हुआ साकार, 21 साल की उम्र में लेफ्टिनेंट बने प्रियांशु; VIDEO

Mon, 07 Sep 2026 07:57 PM IST
Aman Vishwakarma
Aman Vishwakarma Aman Vishwakarma
Updated Mon, 07 Sep 2026 07:57 PM IST
Dream of serving nation in Army uniform realized Priyanshu becomes Lieutenant
सेना की वर्दी पहनकर देशसेवा करने का सपना संजोए रेवती थाना क्षेत्र के दुर्जनपुर गांव निवासी प्रियांशु तिवारी ने कड़ी मेहनत, अनुशासन और लगन के दम पर अपने सपने को साकार कर लिया। पांच सितंबर को ओटीए चेन्नई में प्रशिक्षण पूरा करने के बाद 21 वर्षीय प्रियांशु तिवारी भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बने हैं। उन्हें फील्ड आर्टिलरी रेजिमेंट में जिम्मेदारी मिली है। उनकी इस उपलब्धि से परिवार के साथ ही गांव और क्षेत्र में खुशी का माहौल है।
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