सेना की वर्दी पहन देशसेवा का सपना हुआ साकार, 21 साल की उम्र में लेफ्टिनेंट बने प्रियांशु; VIDEO

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सेना की वर्दी पहनकर देशसेवा करने का सपना संजोए रेवती थाना क्षेत्र के दुर्जनपुर गांव निवासी प्रियांशु तिवारी ने कड़ी मेहनत, अनुशासन और लगन के दम पर अपने सपने को साकार कर लिया। पांच सितंबर को ओटीए चेन्नई में प्रशिक्षण पूरा करने के बाद 21 वर्षीय प्रियांशु तिवारी भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बने हैं। उन्हें फील्ड आर्टिलरी रेजिमेंट में जिम्मेदारी मिली है। उनकी इस उपलब्धि से परिवार के साथ ही गांव और क्षेत्र में खुशी का माहौल है।

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