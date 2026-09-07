नदी किनारे न जाएं, रील न बनाएं... बाढ़ प्रभावित गांवों में पुलिस की मुनादी; VIDEO

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जिले में नदियों के बढ़ते जलस्तर और बाढ़ के खतरे को देखते हुए पुलिस ने नदी तटीय व संवेदनशील गांवों में जनजागरूकता अभियान तेज कर दिया है। बैरिया थाना क्षेत्र के चांददीयर और कोडरहा नौबरार पंचायत के बाढ़ प्रभावित पुरवों में पुलिस टीमों ने सोमवार को लाउड हेलर से मुनादी कर ग्रामीणों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की। पुलिस ने खासकर बच्चों और युवाओं को उफनती नदी तथा जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की हिदायत दी।

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